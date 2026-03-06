Japonya Yüksek Mahkemesi: Patentlerde yalnızca insanlar mucit olabilir

Japonya'da yapay zeka gelişimiyle ilgili dikkat çeken bir karar verildi.

Çarşamba günü verilen kararda, Yüksek Mahkeme’nin İkinci Küçük Dairesi, Japonya Patent Ofisi’nin başvuruyu reddetmesine karşı açılan davayı reddetti. The Japan News’in aktardığına göre, Tokyo Bölge Mahkemesi ve Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi’nin önceki kararları da onaylanmış oldu.

Mahkemeler, Patent Yasası uyarınca mucitlerin yalnızca “gerçek kişiler” olabileceğini vurguladı. Bu nedenle başvuru sahibinin talebi kabul edilmedi.

YAPAY ZEKANIN BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI YETERLİ BULUNMADI

ABD’li mühendis, buluşun YZ sistemi tarafından bağımsız olarak üretildiğini öne sürerek reddin hukuka aykırı olduğunu savundu. Dava, 2020’de yiyecek kapları ve benzeri ürünler için yapılan bir patent başvurusuna dayanıyordu.

Başvuruda mucit olarak “DABUS” adlı kendi geliştirdiği YZ sistemi gösterilmiş, buluşun tamamen bu sistem tarafından üretildiği belirtilmişti. Ancak Japon patent yetkilileri başvuruyu reddetti ve mühendisden insan bir mucit adı vermesini istedi. Mühendis reddedince, başvuru resmen kabul edilmedi.