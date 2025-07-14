Japonya'nın yeni interneti Netflix'in tamamını 1 saniyede indirebiliyor

Japonya'daki bilim insanları, küresel veri paylaşımını ve bulut bilişimi yeniden tanımlayabilecek bir kilometre taşına imza atarak, internet hızında yeni bir dünya rekoru kırdı.

Ekip, standart boyutlu fiber optik kablolar kullanarak saniyede 1,02 petabit (127.500 gigabayt) gibi inanılmaz bir hızda veri iletmeyi başardı.

KITILARARASI GERÇEK ZAMANLI YAPAY ZEKA MÜMKÜN OLABİLİR

Bu rekor kıran internet hızı, farklı kıtalardaki veri merkezlerini tek bir yerel ağ gibi birbirine bağlayarak, gerçek zamanlı yapay zeka işlemeyi mümkün kılabilir.

Bu gelişme özellikle bulut bilişim, üretken yapay zeka, otonom araçlar ve gerçek zamanlı çeviri araçları gibi yüksek veri akışı gerektiren uygulamalar için kritik önem taşıyor.

6G VE YENİ NESİL KABLOLAR İÇİN BİR MODEL

Bu teknoloji henüz ev kullanımı için hazır olmasa da geleceğin internet altyapısı için önemli bir potansiyel taşıyor.

Hükümetler, veri merkezi operatörleri ve telekomünikasyon devleri, Japonya'nın bu başarısını 6G ağları ve yeni nesil su altı kabloları için potansiyel bir model olarak görüyor.

Japonya'nın sergilediği rekor hız, internet bağlantısının geleceğine doğru büyük bir adım. Teorik olarak tüm Steam oyunlarını anında indirmenize veya milyonlarca 8K ultra HD videoyu aynı anda izlemenize olanak tanıyabilir.