NASA astronotları, Ay yüzeyinden 4K yayın yapacak

Apollo dönemindeki geleneksel radyo dalgalarının yerini artık çok daha gelişmiş ve verimli lazer teknolojileri alıyor.

Artemis II mürettebatı, Orion kapsülüne entegre edilen yüksek teknolojili O2O sistemiyle uzay iletişiminde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

SANİYEDE 260 MEGABİT HIZLA GÖRÜNTÜ AKTARIMI

NASA'nın devrim niteliğindeki bu yeni optik iletişim sistemi, saniyede 260 megabit hıza ulaşarak Ay'dan daha önce hiç görülmemiş netlikte 4K videolar gönderebilecek.

Sistem sadece görsel aktarımı sağlamakla kalmayıp, astronotların uçuş planlarını ve diğer hayati verilerini de Dünya'daki görev kontrol merkezine eş zamanlı olarak iletecek.

Geleneksel radyo sistemlerine göre daha az yer kaplayan lazer teknolojisi, uzay aracındaki ağırlığı azaltarak bilimsel aletlere ve mürettebata ekstra alan yaratıyor.

Kesintisiz veri akışı için Ay'dan gelen bu lazer sinyalleri, görüntü kalitesini etkileyebilecek bulut örtüsünün en az olduğu New Mexico ve Kaliforniya'daki özel yer istasyonlarına yönlendirilecek.

Bu üstün teknolojiye rağmen, Orion kapsülü yörüngesi gereği Ay'ın uzak tarafına geçtiğinde lazer sinyalleri kütleyi aşıp Dünya'ya ulaşamayacak.

Bu yörünge hareketi sebebiyle Dünya ile olan iletişim yaklaşık 41 dakika boyunca mecburen kesilecek ve kapsül Ay'ın arkasından çıktığında bağlantı tekrar kurulacak.