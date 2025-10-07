Jeff Bezos: Milyonlarca insan uzayda yaşayacak

Amazon’un ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, İtalya’da düzenlenen Italian Tech Week'te insanlığın geleceğine dair çarpıcı bir uzay vizyonu sundu.

Bezos'a göre, milyonlarca insan önümüzdeki birkaç on yıl içinde uzayda yaşayacak.

"İSTEDİKLERİ İÇİN UZAYDA YAŞAYACAKLAR"

Bu geçişin bir zorunluluktan değil, bir tercihten kaynaklanacağını belirten Jeff Bezos, insanların "zorunda olduğu için değil, istediği için" uzayda yaşayacağını ifade etti.

Bezos, gelecekte robotların tüm rutin işleri üstleneceğini, yapay zekâ merkezlerinin ise Dünya yörüngesinde yer alacağını da sözlerine ekledi.

Bu merkezlerin, kara üzerinde kurulamayan sistemlerin yerini alabileceğini belirtti.

UZAY ARTIK "KAÇINILMAZ BİR ROTA"

Blue Origin’in kurucusu olarak Jeff Bezos'un bu açıklamaları, uzay yarışındaki iddialı duruşunu da pekiştiriyor.

Bezos, bu vizyonuyla insanlığın geleceği için uzayın artık bir "kaçınılmaz rota" olduğuna dikkat çekiyor.