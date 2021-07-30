Jeff Bezos'un görevi bırakmasından sonra Amazon satışları düşüyor

Jeff Bezos'tan sonraki yeni CEO Andy Jassy, Amazon'a pek de uğurlu gelmedi. Amazon, kısıtlamaların kalkması nedeniyle artık müşterilerin Amazon'dan çok fazla alışveriş yapmadığını açıkladı.

E-ticaret, bulut bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren Washington merkezli teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 5 Temmuz 2021 tarihinde şirketin CEO'luk görevinden ayrılmıştı.

Ünlü milyarderden boşalan kultuğa ise Amazon Web Services şirketinin CEO'su Andy Jassy oturdu. Ancak son satış rakamları, yeni CEO'nun pek de uğurlu gelmediğini gösteriyor.

Özellikle koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle fiziksel mağazaların kapanması ve online alışverişlerin artması, Amazon'un işine yaramıştı.

Kısıtlama döneminde rekor üstüne rekor kıran şirket, bu dönemde, 200 milyondan fazla Prime abonesi kazanmış ve taleplere yetişmek için 500 binden fazla çalışan işe almıştı.





İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Kısıtlamaların hafiflemesi ve fiziksel mağazaların yeniden açılması, kullanıcıları online alışverişten uzaklaştırdı. Bu yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 44 artıran Amazon, ikinci çeyrekte bu oranı yüzde 27'ye düşürdü.

Amazon, üçüncü çeyrekte satışların yalnızca yüzde 16 kadar artacağını tahmin ediyor.

Amazon'un finans direktörü Brian Olsavsky, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da müşterilerin artık dışarda olduğunu ve online alışverişi pek fazla tercih etmediklerini söyledi.

Öte yandan Jeff Bezos'un yerine geçen Andy Jassy, tüm bu olumsuz tablolarla uğraşmak zorunda kalacak.





AMAZON'UN YENİ CEO'SU ANDY JASSY KİMDİR

1967 yılında New York'ta doğan Andy Jassy, kuruluşundan üç yıl sonra 1997 yılında Amazon'a katıldı. 2003 yılında 57 kişilik bir ekiple birlikte AWS'yi (Amazon Web Services) kuran Jassy, Nisan 2016'da kıdemli başkan yardımcılığından AWS CEO'luğuna terfi etti

2016 yılında 36,6 milyon dolar gelir elde eden Jassy, Amazon'un bulut bilişim alanlarında gelişmesini sağladı.