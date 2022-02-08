Jeff Bezos'un yatına yumurtalı saldırı planlanıyor

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatı nedeniyle Hollanda'daki tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek. Rotterdam halkı, yata yumurtalı protesto düzenleyecek.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da 485 milyon dolar değerinde bir süper yat inşa ettiriyor.

40 metre yüksekliğindeki yat, tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğundan yetkililer, köprünün bir kısmının söküleceğini açıklamıştı.

2017'deki büyük bir yenilemeden sonra köprüyü bir daha asla sökmeyeceğine dair söz veren yerel meclisin bu kararı, halkın tepkisini çekti.

YUMURTALI PROTESTO HAZIRLIĞI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen köprünün sökülme kararı, Rotterdam halkını çileden çıkardı. Sosyal medyadan organize olan 2 bine yakın kişi, Bezos’un lüks yatına yumurtalı protesto planladı.

1 Haziran 2022’de yapılması hedeflenen etkinliğe yaklaşık 2000 kişi katılacağını belirtirken, 5 bin 700 kişi ise etkinlikle ilgilendiğini ifade etti.

Etkinliğin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“Tüm Rotterdamlılara sesleniyorum, yanınıza bir kutu çürük yumurta alın ve Jeff’in yatı Rotterdam’daki Hef’ten geçerken toplu halde atalım. Bu köprü Rotterdam halkı tarafından enkazdan inşa edildi ve biz bunu sadece megaloman bir milyarder için parçalara ayırmayacağız. Savaşmadan olmaz!”



BEZOS, MASRAFLARI KARŞILAYACAK

Rotterdam belediye başkanının bir sözcüsü, yatın denize inmesinin tek yolunun bu olduğunu ve Bezos'un tüm maliyetleri karşılayacağını açıkladı.

Rotterdam Belediyesi, yatın inşasının sağladığı ekonomik faydalara ve istihdama vurgu yaparken, köprünün mevcut haliyle yeniden inşa edileceğine dair halka söz verdi.

Devasa çelik kirişli köprünün orta bölümü, 40 metre yüksekliğindeki tekneye yeterli açıklık sağlamak için kaldırılacak.

Birkaç hafta sürmesi planlanan bu işlemin, yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.