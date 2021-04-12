Joe Biden, çip krizi için 150 milyon dolarlık bütçe düzenlemesi hazırladı

Joe Biden, çip krizi için 150 milyon dolarlık bütçe düzenlemesi hazırladı

Joe Biden yönetimi, ülke içerisinde yonga üretimine odaklanacak bir üretim enstitüsü kurmak için 150 milyon dolarlık bir bütçe düzenlemesi hayata geçirdi.

Son aylarda, başta otomotiv olmak üzere bilgisayar, ekran kartı, mobil cihaz, beyaz eşya gibi birçok sektör çip krizinden etkileniyor ve üretimlerde aksaklık yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, yonga krizinin muhtemel etkileri ve mücadele yöntemleri ile ilgili bir çalışma yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu çalışmanın sona ermesiyle birlikte, ilk bütçe düzenlemesi hayata geçti. Yonga krizine karşı hazırlanan bütçe düzenlemesi ile iki adet üretim enstitüsünün kurulması planlanıyor.

150 MİLYON DOLAR AYRILDI

Bir tanesi yalnızca ülke içi çip üretimine odaklanacak bu enstitülere toplamda 150 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Söz konusu bütçe düzenlemesi, ABD’yi yeniden yonga sektöründe lider yapmak için atılan ilk somut adım oldu.

PENTAGON DA INTEL İLE ANLAŞMIŞTI

ABD'nin mikroçip üretimi alanında en çok tedarik yaptığı ülke olan Tayvan'a, gelecekte Çin tarafından yapılacak bir müdahale, ABD'yi zor durumda bırakabilir. Bu nedenle ülke, yerli çip üretimine her zamankinden daha fazla odaklanmış durumda.

Ülkenin en üst düzey askeri birimi Pentagon, gelecekte kullanılacak mikroçiplerin ABD'de üretilmesi için geçtiğimiz günlerde Intel ile anlaşma sağlamıştı.