Joe Biden, Donald Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'ne olan desteğini sürdürecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, önceki Başkan Donald Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'ne yeni yönetimin desteğinin tam olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Donald Trump, uzayın başka ülkelerin eline geçmemesi için dünya üzerindeki ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nı (ABD Uzay Kuvvetleri) resmen kurmuştu.

Hem saldırı hem de savunma açısından uzayın bir gelecek olacağını vurgulayan Trump, ABD'nin tartışmasız uzay lideri olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, son günlerde tartışma konusu olan "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" hakkındaki görüşlerini paylaştı.

BIDEN YÖNETİMİNDEN TAM DESTEK

Trump döneminde kurulan yeni kuvvet komutanlığının aynı şekilde muhafaza edilip destekleneceğini kaydeden Psaki, "Uzay Kuvvetlerinin kurulmasına yönelik kararı gözden geçiriyor değiliz. Yeni kuvvet, Biden yönetiminin tam desteğine sahiptir." yorumunu yaptı.

Psaki ayrıca, 21. yüzyılda ABD'nin uzayda olması gerektiği şekilde yer almasının partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı ve Kongrenin de tam desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı aralık sonunda resmen kurulmuştu.

ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile bu komutanlıkların sayısı 6 olmuştu.