Jüpiter'in uydusuna gidiyoruz: Europa günde 1 milyon kişiye yetecek oksijen üretiyor NASA'nın Juno keşif uydusunun verilerini inceleyen bilim insanları, Jüpiter'in uydularından Europa'da günlük 1000 ton oksijen ortaya çıktığını, bunun da 1 milyon kişinin günlük tüketimi için yeterli olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakın takipte.

Oksijen üretimi 1 milyon insana yetiyor

Bilim insanları, Juno keşif uydusu verilerini inceleyerek Europa'daki oksijen üretiminin, önceki araştırmalara göre daha az olmasına rağmen, 1 milyon kişinin bir günlük oksijen ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu tespit etti.

Söz konusu bilgiye, 3 bin 100 kilometre çapındaki buzlarla kaplı Europa'nın yüzeyinden hidrojen çıkışını ölçen Juno'nun, Jüpiter Auroral Dağılım Deneyi (JADE) aracıyla ulaşıldı.

Juno, 29 Eylül 2022'de Europa'nın 354 kilometre yakınından geçerken uydunun yüzeyinde oluşan hidrojen ve oksijen miktarını ölçtü.

Araştırmada, Europa'nın yörüngesinin Jüpiter'in radyasyon kuşaklarının tam ortasında bulunması nedeniyle Jüpiter'den gelen yüklü parçacıkların uydunun yüzeyindeki su moleküllerini parçalayarak hidrojen ve oksijene dönüştürdüğü belirtildi.

Araştırmada, Jüpiter'in buzlu uydusunda saniyede yaklaşık 12 kilogram oksijen üretildiği, bunun da saniyede 1 tondan fazla üretim olduğuna dair önceki tahminlerin altında olduğu belirlendi.

Astrobiyologlar, üretilen oksijenin bir kısmının buzun altındaki okyanusa karışarak biyolojik yaşamı destekleyen bir ortam oluşturabileceğini değerlendiriyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno keşif uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.