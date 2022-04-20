Jüpiter'in uydusunda yaşam ihtimali arttı

Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu kaplı okyanuslarında, Dünya okyanuslarına benzer oranda oksijen bulunuyor olabilir. Üstelik bu okyanuslar, yüzeye sanıldığından daha yakın.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.

AA'nın haberine göre bilim insanları, Europa'daki sivri şekilli buzullarla Grönland'daki M şeklindeki buzlu tepelerin benzerliğini inceledi.

Benzerlik bulundu

İklim değişikliği ve bunun Grönland'a etkisini araştıran jeofizikçiler, Grönland'daki M şeklindeki buzlu tepelerin, Europa'daki buzullarla benzerliğini fark etti.

Bilim insanları, buz tabakasının metrelerce altındaki suların şekillendirmesiyle oluşan Grönland'daki buzulları gözlemlemek için buz delici radar kullandı.

Europa'nın sivri şekilli buzullarının da Grönland'dakilere benzer şekilde oluşabileceği üzerinde duran bilim insanları, Grönland'daki buzulların okyanus suyunun çatlaklardan buz kabuğunu zorlaması sonucunda oluştuğunu ve suyun yüzeye yakın olduğunu belirtti.

Yaşam ihtimali arttı

Bilim insanları ayrıca, Grönland'da bulunan buzullardaki su ile Europa'daki buzullardaki suyun benzer olabileceğine ve bunun da Europa'da yaşamı desteklemeye yardımcı olacak kimyasal döngü için önemli olabileceğini iddia etti.

Stanford Üniversitesi'nden jeofizikçi Dustin Schroeder, buz kabuğunun yüzeyine yakın suyun bulunmasının Europa'da yaşamın var olabilmesi için umut verici olduğunu kaydetti.

Öte yandan önceki araştırmalarda, Europa'daki okyanus sularının yüzeye yaklaşık 25-30 kilometre mesafede olduğu tahmin ediliyordu.

Europa'daki yüzeye yakın seviyelerdeki suyun gelecekteki uzay çalışmalarına da ışık tutabileceği belirtiliyor.

NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024'te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa'ya fırlatmayı planlıyor.

Yüzeyinde okyanuslar bulunduğu düşünülen Europa, dünyadan 630 milyon kilometre uzakta bulunuyor. 2024 yılının Ekim ayında başlaması öngörülen Europa’ya yolculuğun, 5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor.

Keşif yolculuğunda Europa’nın yüzeyinden yüksek çözünürlük fotoğraflar çekilmesi ve okyanusun derinliğinin ve tuz miktarının araştırılması hedefleniyor.