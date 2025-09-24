Kağıt dokunuşu, sihirli kalemi ve PC gücüyle yeni nesil tablet: Karşınızda HUAWEI MatePad 12 X 2025

Tablet dünyası son yıllarda iki ana ihtiyacın etrafında şekilleniyor: Yaratıcılık ve mobil üretkenlik.

HUAWEI, yeni MatePad 12 X ile bu iki alanı aynı potada eriterek öğrencilerden genç profesyonellere, içerik üreticilerden mobil ofis kullanıcılarına kadar geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

Biz de bu güçlü tableti detaylı şekilde inceledik ve öne çıkan noktaları sizlerle paylaşıyoruz.

PAPERMATTE EKRAN DENEYİMİ

12 inç büyüklüğündeki PaperMatte teknolojisine sahip İpeksi Mat ekran, bizim en çok dikkat ettiğimiz özelliklerden biriydi. HUAWEI’nin iddiası, parlamayı yüzde 50 oranında azaltması ve göz yorgunluğunu düşürmesiydi.

Testlerimizde gerçekten de güneş ışığı altında farkını gösterdi. Normal tablet ekranlarında neredeyse hiçbir şey göremezken, MatePad 12 X’te yazılar ve görseller rahatça okunabiliyor.

Ayrıca ekranın 144 Hz yenileme hızı günlük kullanımda akıcılığı ciddi şekilde hissettiriyor. Not alma ya da çizim yaparken gecikme neredeyse yok.

1000 nit parlaklık sayesinde HDR içerikleri izlerken de renklerin canlılığını beğendik. Bununla birlikte ekranın kağıt hissi veren dokusu, çizim yapanlar için güzel bir detay olsa da uzun süreli video izleyenler için alışması gereken farklı bir yüzey sunuyor.

M-PENCIL PRO KULLANIMI

MatePad 12 X ile birlikte gelen M-Pencil Pro, önceki nesillere göre ciddi anlamda geliştirilmiş.

Biz özellikle kalemin gövdesine yapılan sıkıştırma hareketi ile açılan radyal menüyü oldukça faydalı bulduk.

GoPaint ve Notes uygulamalarında araçlar arasında geçiş yapmak bu sayede çok daha hızlı. Ayrıca, kalemin üstünde bulunan görünmez buton sayesinde, istenilen görevi butona atamak çok kolay

Döndürme hareketi de gerçekçi fırça deneyimi sağlıyor. GoPaint’te fırçayı döndürerek elde ettiğimiz şerit efektleri gerçekten kâğıt üzerine yapılan çizimlere çok benziyordu.

Titreşimli geri bildirim ise küçük bir detay gibi görünse de günlük kullanımda kalemle etkileşimi daha doğal hale getiriyor.

Yazı ucu, küçük yazı ucu ve boyama ucu sayesinde farklı kullanım senaryolarında daha kontrollü bir deneyim yaşadık. Özellikle küçük yazı ucuyla 8pt yazıları bile net şekilde yazabilmek bizi etkiledi.

Öte yandan, İlk başta sıkıştırma ve döndürme hareketleri doğal gelmeyebilir, fakat birkaç gün sonra çok hızlı şekilde adapte olunuyor.

GOPAINT VE HUAWEI NOTLAR UYGULAMALARI

HUAWEI’nin yazılım tarafında da güçlü hamleler yaptığını gördük. GoPaint uygulaması özellikle sanatçılar için ciddi bir alternatif olmuş.

3D yağlı boya fırçasıyla yaptığımız denemelerde pigmentlerin karışımı, ışık ve gölge detayları gerçekten tatmin edici seviyedeydi. Kare kare animasyon özelliği ise yaratıcı işler yapanlar için ilginç bir yenilik.

HUAWEI Notlar ise daha çok öğrenciler ve ofis kullanıcıları için öne çıkıyor. El yazısı iyileştirme özelliği pratik şekilde çalışıyor.

Karaladığımız notların etrafını daire içine alıp saniyeler içinde düzenli yazıya dönüşmesini görmek gerçekten işlevsel.

Ayrıca şablon çeşitliliği sayesinde ders notlarını kategorize etmek veya toplantı tutanaklarını organize etmek kolaylaştı.

AKILLI MANYETİK KLAVYESİ İLE VERİMLİLİK VE ÇOKLU GÖREV

MatePad 12 X’i bir gün boyunca ofis işlerinde kullandık. Akıllı Manyetik Klavye ile yazı yazarken tuşların 1.5 mm’lik hareket mesafesi sayesinde rahat bir deneyim yaşadık.

PC kullanıcıları için alışık oldukları kısayol kombinasyonlarının tablette de çalışması, gerçekten verimliliği artırıyor.

Wondershare Filmora entegrasyonu sayesinde kısa bir video düzenledik. Katmanlı düzenleme ve kopyala-yapıştır kısayolları gayet akıcı çalıştı.

Çoklu pencere ve ekran bölme fonksiyonları da sorunsuz işliyor. Örneğin bir tarafta tarayıcı açıkken diğer tarafta Word benzeri bir belgede yazı yazmaya devam edebiliyorsunuz.

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, tabletin PC uygulamalarının bire bir yerini tutmaması. Fakat HUAWEI’nin sunduğu çözümler mobilde beklenenden daha kapsamlı.

İNCE VE HAFİF

MatePad 12 X’in en beğendiğimiz yönlerinden biri inceliği ve hafifliği oldu. 555 gram ağırlık ve 5.9 mm kalınlık sayesinde yanımızda taşımak son derece kolay.

Metal unibody gövdenin verdiği sağlamlık hissi de hoşumuza gitti. Özellikle sedefli arka yüzey farklı ışıklarda parıldayarak tableti premium hissettiriyor.

PİL VE ŞARJ PERFORMANSI

10.100 mAh batarya günlük kullanımda bizi fazlasıyla tatmin etti. Ortalama yoğunlukta kullanımda bir buçuk gün rahatlıkla çıkardık.

Yoğun video izleme testimizde yaklaşık 13,5 saate yakın performans elde ettik ki HUAWEI’nin iddiasına oldukça yakın. 66 W hızlı şarj desteği sayesinde pili 85 dakikada tamamen doluyor.

GOOGLE UYGULAMALARINA SORUNSUZ ERİŞİM: YAZILIM VE EKOSİSTEM

AppGallery, cihazın ana uygulama mağazası. Burada popüler uygulamaların büyük çoğunluğunu bulmak mümkün. Ancak bazı kullanıcıların en çok merak ettiği nokta Google uygulamaları oluyor.

Resmi olarak Google Play Store yüklü gelmiyor. Bunun yerine iki seçenek sunulmuş: AppGallery üzerinden doğrudan Google uygulamalarını indirip MicroG servisleriyle çalıştırmak veya GBox uygulaması yükleyerek tam Play Store deneyimine geçiş yapmak.

Biz testlerimizde her iki yöntemi de denedik. MicroG ile Gmail, YouTube ve Google Maps sorunsuz çalıştı.

HUAWEI’nin kendi ekosistemi ise dikkat çekici şekilde zenginleşmiş durumda. GoPaint ve HUAWEI Notlar, yalnızca tablet için özel optimize edilmiş uygulamalar değil, aynı zamanda markanın yaratıcılık ve üretkenliğe verdiği önemin bir göstergesi.

Notes, yapay zekâ destekli el yazısı iyileştirme, yüzlerce şablon ve şık kapak seçenekleriyle klasik not uygulamalarının ötesine geçiyor. GoPaint ise 3D yağlı boya fırçası, kare kare animasyon ve akıllı renk kartı gibi özellikleriyle rakiplerinde görmediğimiz yaratıcı araçlar sunuyor.

SON SÖZLER

HUAWEI MatePad 12 X, özellikle PaperMatte ekranı ve gelişmiş stylus deneyimiyle bizi etkiledi.

Uzun süreli kullanımda gözleri yormayan ekran, güneş altında bile netlik sağlayarak rakiplerinden ayrılıyor.

M-Pencil Pro’nun sunduğu ekstra hareketler, çizim ve not alma deneyimini ileri taşıyor. GoPaint ve HUAWEI Notes uygulamalarıyla yazılım tarafında da güçlü bir paket sunulmuş.

Genel olarak baktığımızda MatePad 12 X, genç profesyoneller ve içerik üreticiler için güçlü bir seçenek. Hem üretkenlik hem de yaratıcılık tarafında dengeli bir cihaz arıyorsanız, bu tablet beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilir.

24 bin 999 TL fiyatla satışa sunulan HUAWEI MatePad 12 X, güçlü bir tablet arayanlar için harika bir seçenek. Üstelik 4 bin 499 TL değerindeki klavye de hediye.

Kalemli versiyonun güncel fiyatı ise 26 bin 999 TL. Yine 4 bin 499 TL’lik klavye ve 5 bin 999 TL’lik M-pencil Pro bu fiyata dahil.

Link: HUAWEI MatePad 12 X 2025

**BU BİR İLANDIR.