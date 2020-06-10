Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi, kameradan sosyal mesafe ve maske kontrolü yapan yazılım geliştirdi.

Ülkemizde mart ayından bu yana etkili olan koronavirüs salgını son günlerde etkisini azaltırken; spor salonları, kreşler ve kütüphaneler gibi insanların yoğun ve birbirlerine yakın oldukları mekanlar da normalleşme süreci kapsamında yeniden açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendisleri, kameradan sosyal mesafe ve maske kontrolü yapan yazılım geliştirdi.

Geliştirilen yazılım sayesinde bir mekanın iç kısımlarına yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler analiz edilerek, bireyler arası mesafeler ölçülüyor.

İnsanların gerekli uygunlukları sağlamadığı sistem tarafından tespit edilmesi durumunda sistem uyarı veriyor.

Bilgisayar görüntü işleme algoritmaları ve derin öğrenme teknikleri kullanan mühendisler, kameradan alınan görüntülerden önce kişinin yüzünü algılayıp daha sonra yüzünde maske olup olmadığını kontrol ediyor.

ATEŞ KONTROLÜ YAPABİLİYOR

Ayrıca, termal kamera yardımı ile kullanıcının vücut ısısını ölçülüyor. Kişinin maskeli ve maskesiz yüzünün anlaşılabilmesi için yaklaşık 2 bin kadar maskeli ve maskesiz yüz fotoğrafı, derin öğrenme teknikleriyle yüzde 99 doğruluk payı ile sisteme öğretildi.

Yazılımın bilgisayar ortamındaki testlerinin bittiğini ve bunu gerçek hayata uyarlamak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendislerinden Murat Arslan, “Koronavirüse karşı alınan önlemler sonrası normalleşme sürecinde bu tip tedbirler alınması elzem oldu.

Toplumdaki her bireyin toplum sağlığı için bu tedbirleri yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Bu gibi yardımcı sistemler bizleri fiziksel olarak yormadan daha doğru ve tarafsız analiz sağlıyor.” ifadelerini kullandı.