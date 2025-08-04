Kandaki oksijen izleme özelliği Apple Watch modellerine geri gelmeyecek

Teknoloji devi Apple'ın popüler akıllı saati Apple Watch'un yeni modellerinde bir süredir kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğinin yer almaması, kullanıcılar arasında merak konusu.

Bu durumun arkasında, tıbbi teknoloji şirketi Masimo ile Apple arasında yaşanan çetin bir patent savaşı yatıyor.

PATENT ANLAŞMAZLIĞI ÖZELLİĞİ RAFA KALDIRDI

Masimo'nun, Apple'ı nabız oksimetresi teknolojisiyle ilgili patentlerini ihlal etmekle suçlaması üzerine başlayan yasal süreç, Apple'ı bir seçim yapmaya zorladı.

Şirket, ABD'de saatlerinin satışını durdurmak yerine, Ocak 2024'ten itibaren satılan yeni Series 9 ve Ultra 2 modellerinde bu özelliği devre dışı bırakmayı tercih etti.

HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

İki şirket arasındaki hukuk mücadelesi hala devam ediyor ve Apple, geçtiğimiz ay yasağın tamamen kaldırılması için temyiz mahkemesine başvurdu.

Bu yasal savaşın ne zaman sona ereceği veya Apple'ın Masimo'nun patentlerine dayanmayan alternatif bir çözüm bulup bulamayacağı ise belirsizliğini koruyor.