"Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner, Blue Origin'in roketi ile uzaya gönderildi.

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, temmuz ayında düzenlenen uçuşta kardeşi, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki bir öğrenci ile beraber uzaya çıkmıştı.

Bu kez, uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını Kaptan Kirk’e hayat veren 90 yaşındaki William Shatner aldı.

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracı, "Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner ve diğer mürettebat ile birlikte fırlatıldı.

'Kaptan Kirk' William Shatner, Blue Origin roketi ile uzaya fırlatıldı - VİDEO

UZAYA ÇIKAN EN YAŞLI İNSAN OLDU

90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu. Uçuşta mürettebat, dünyanın 100 kilometre üzerinde bulunan ve en yaygınca bilinen uzay sınırı olan Karman Hattı'nın hemen ötesine çıktı.

Blue Origin'in New Shepard roketiyle düzenlediği 2'nci insanlı uçuşa katılan Shatner'e, 3 kişi daha eşlik etti.

Shatner, 2013'te Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketiyle uzaya çıkma teklifini kendisinden para istemesi nedeniyle geri çevirmişti.

11 DAKİKA SÜRDÜ

Tüm uçuş yaklaşık 11 dakika sürdü ve New Shepard'ın roket güçlendiricisi kapsülden ayrılarak yaklaşık 8 dakika sonra fırlatma rampasının 3 kilometre kuzeyindeki Blue Origin'in Batı Teksas iniş sahasına dik bir iniş yaptı.

Ardından William Shatner'ın içerisinde bulunduğu kapsül, başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş gerçekleştirdi. Kapsül indikten sonra Jeff Bezos ve ekibi, mürettebatı karşılamak için bölgeye geldi.

Kapsül Dünya'ya paraşütle inerken, Shatner'ın bir radyo bağlantısı aracılığıyla "Bu, tarif ettikleri hiçbir şeye benzemiyordu." dediği duyuldu.

İndikten sonra Bezos ile konuşan Shatner, "Dünyadaki herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu inanılmazdı. Bana yaşattığınız şey, hayal edebileceğim en derin deneyim." dedi.