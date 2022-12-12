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    Kasım ayının en iyi Android telefonları

    AnTuTu, kasım ayının en iyi performans gösteren Android telefonlarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 15:21
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    Kasım ayının en iyi Android telefonları

    Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

    Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, kasım ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

    Lider: Asus ROG Phone 6

    AnTuTu'nun Benchmark testine göre kasım ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Asus ROG Phone 6 oldu. Telefon, 1 milyon 117 bin 968 puan alarak zirveye yerleşti.

    rog

    AnTuTu tarafından paylaşılan listede, vivo X80 hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 veya Snapdragon 8 Gen1 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.

    Snapdragon 8 Gen2 çipli akıllı telefonlar henüz birkaç gündür piyasada olduğundan, listede yer almıyor.

    En iyi 10 Android telefon

    AnTuTu'nun kasım ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

    • Asus ROG Phone 6
    • Asus ROG Phone 6 Pro
    • Asus ZenFone 9
    • Xiaomi 12T Pro
    • Red Magic 7
    • Black Shark 5 Pro
    • Motorola Edge 30 Pro
    • vivo X80
    • Motorola Edge X30
    • Samsung Galaxy Z Fold4

    Kasım ayının en iyi Android telefonları #2


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