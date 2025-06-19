Katlanabilir Honor Magic V5'in tanıtım tarihi belli oldu

Honor, merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Magic V5'in lansman tarihini resmi olarak açıkladı.

Yeni nesil katlanabilir telefon, 2 Temmuz'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak ve Samsung'un Galaxy Z Fold 7 modeline doğrudan rakip olacak.

DÜNYANIN EN İNCESİ OLMA HEDEFİ

Sızıntılara göre Honor Magic V5, 9 mm'nin altında bir katlanmış profil ile piyasadaki en ince katlanabilir cihaz olmayı hedefliyor. Bu, Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy Z Fold 7'nin önüne geçmesini sağlayabilir.

Cihazın ultra ince form faktörüne rağmen, kitap tarzı bir katlanabilir telefondaki en büyük batarya olan 6.100 mAh'lik devasa bir pile sahip olması bekleniyor. Bu, geçen yılki modele göre önemli bir artış anlamına geliyor.

AMİRAL GEMİSİ İŞLEMCİ VE KAMERA İDDİASI

Honor Magic V5'in gücünü, Qualcomm'un en üst düzey yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Leading Version'dan alacağı doğrulandı.

Cihazın en az 16 GB RAM sunacağı ve amiral gemisi seviyesinde bir performans sergileyeceği belirtiliyor.

Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir söylenti var. Arka kamera kurulumuna 200 MP çözünürlüğünde bir periskop telefoto kameranın liderlik edeceği konuşuluyor.

Bu özellik, Magic V5'i katlanabilir telefonlar arasında fotoğrafçılık konusunda en iddialı modellerden biri yapabilir.