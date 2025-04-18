Katy Perry'nin uzay gezisi sahte mi: Komplo teorileri artıyor

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Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin Blue Origin ile gerçekleştirdiği uzay görevi, internette büyük bir tartışma başlattı.

Bazı kullanıcılar, görevin gerçekliği hakkında ciddi şüpheler dile getirerek çeşitli komplo teorileri ortaya attı.

Bu teorilerin temelinde, Perry ve mürettebatının kapsülün kapısını içeriden açtığı anlara ait görüntüler yer alıyor.

KOMPLO TEORİLERİ NE DİYOR

X platformu kullanıcısı @ColtonBuckJ, kapsülün kapağının iniş sonrası kurtarma ekibi tarafından dışarıdan açılacak şekilde tasarlandığını iddia etti.

Bu tasarımın, kontrollü ve güvenli bir çıkış sağlamak için bir güvenlik önlemi olduğunu savundu.

Komplo teorisyenleri, bu durumun görevin sahte olduğunun kanıtı olduğunu öne sürdüler.

Diğer komplo teorileri ise roketin uzaya gidip geri döndükten sonra "çok temiz" ve lekesiz görünmesini sorguladı.

Bazı kullanıcılar, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Perry ve mürettebatıyla birlikte görevi bir havuzda sahnelediğini bile iddia etti.

Ancak Katy Perry'nin uzay görevine ait görüntüler, aslında kötüye giden bir reklam kampanyasının ürünü olabilir.

Bu durum, Blue Origin misyonunun gerçekliği hakkındaki spekülasyonları daha da körükledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, hem Katy Perry'nin hayranlarını hem de uzay meraklılarını ikiye böldü. Görevin gerçekliği hakkında kesin bir kanıt olmaması, komplo teorilerinin daha da yayılmasına neden oluyor.