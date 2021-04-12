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    Kıyamet günü buzulu, sanılandan daha hızlı eriyor

    Bilim insanları, "kıyamet günü buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunun, sanılandan çok daha hızlı bir şekilde eridiğini tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:19
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    Kıyamet günü buzulu, sanılandan daha hızlı eriyor

    Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

    Uluslararası bilim insanları tarafından oluşan bir ekip, “kıyamet günü buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceledi.

    İncelemeler sonucunda, Türkiye’nin üçte biri kadar alana sahip buzulun sanılandan çok daha hızlı eridiği tespit edildi.

    DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

    Bilim insanları, Thwaites buzulunun domino etkisi yaratarak Antarktika'daki diğer buzulları da peşinden sürekleyeceğini ve büyük bir felakete neden olabileceğini söylüyor.

    DENİZ SEVİYESİNİ YÜKSELTEBİLİR

    Thwaites buzulunun eriyerek çökmesi, küresel olarak deniz suyu seviyelerinde ortalama 65 cm'lik bir artışa neden olabilir.

    Thwaites

    BAZI ÜLKELER CİDDİ ETKİLENECEK

    Thwaites, Batı Antarktika Buz Levhası'nın tam merkezine oturduğu için 'kıyamet buzulu' olarak adlandırılıyor.

    Buzulun geniş havzası, deniz seviyesinden alçak yerleşim yerlerinde üç metre fazla yükselme tehlikesini beraberinde getiriyor.

    Bu durumdan en fazla ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Maldivler, Kuzey Kore ve İspanya gibi alçak kıyılara sahip ülkelerin etkileneceğini tahmin ediliyor.

    buzul

    Kıyamet günü buzulu, sanılandan daha hızlı eriyor #3

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