Korkutan araştırma: Hava kirliliği bunama riskini artırıyor

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki bilim insanları, hava kirliliği ile bunama arasındaki ilişkiyi inceleyen bugüne kadarki en kapsamlı araştırmalardan birine imza attı.

The Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan çalışma, acı bir gerçeği gözler önüne serdi.

RİSKİ ARTIRAN 3 TEMEL KİRLETİCİ

Araştırma, PM2.5 (ince partikül madde), azot dioksit ve is gibi yaygın kirleticilere maruz kalmanın bunama riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar buldu.

Özellikle PM2.5'teki her 10 mikrogramlık artışın, bunama riskini yüzde 17 oranında yükselttiği tespit edildi.

BEYNİ NASIL ETKİLİYOR

Bilim insanlarına göre bu kirleticiler, beyin hücrelerine zarar veren oksidatif stres ve iltihaplanmaya yol açıyor.

Bazı parçacıkların kan dolaşımı veya koku sinirleri yoluyla doğrudan beyne ulaşabildiği de belirtiliyor.