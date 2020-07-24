Korona sayesinde Dünya'nın sismik gürültüsü azaldı

Koronavirüs salgını sırasında ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın daha az titreştiği tespit edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle insanlar evlerine kapandı ve sosyal faaliyetler kısıtlandı. Bu durum, beraberinde bazı olumlu sonuçlar da getirdi.

DÜNYA DAHA AZ TİTREŞTİ

Sismologlar, salgın sırasında günlük yaşamda araba, tren, otobüs ve insanların neden olduğu titreşimler anlamına gelen "ortam sismik gürültüsünün" çok daha az gözlemlendiğini açıkladı. Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın üst tabakasının daha az hareket ettiği vurgulandı.

Belçika'da Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq, Belçika'da okul ve iş yerlerinin kapatıldığı, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de ortam sismik gürültüsünün yüzde 30 ila 50 azaldığını belirtti.





SİSMİK OLAYLAR DAHA KOLAY GÖZLEMLENEBİLDİ

Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla birlikte, sismik hareketlerin gürültü kirliliği azaldığından, küçük depremlerin ve istasyonların kaydetmediği sismik olaylar daha rahat tespit edilebildi.

DİĞER ŞEHİRLERDE DE GÜRÜLTÜ AZALDI

Londra'nın batısında ortam sismik gürültüsünün azaldığını gösteren bir grafik, bilim insanı Paula Koelemeijer tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Yine Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde doktora öğrencisi Celeste Labedz, özellikle Los Angeles'da ortam sismik gürültüsündeki keskin düşüşü gösteren bir grafik paylaştı.