Küresel ısınma tehlikesi! Antarktika'daki derin okyanus ısınıyor Uluslararası araştırmacılar, okyanusların ısı ve karbon depolamasına önemli katkı sağlayan Weddell Denizi'ndeki Antarktika Dip Suyu'nun (AABW) azaldığını ve ısındığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları daha fazla yaşanıyor.

Uzmanlar, değişen iklim nedeniyle hem atmosferin hem de okyanusların ısındığına işaret ederek, buz sahanlığının erime hızının artabileceği konusunda uyarıyor.

Derin sular da ısınmaya başladı

Uluslararası araştırmacılar, okyanusların ısı ve karbon depolamasına önemli katkı sağlayan Weddell Denizi'ndeki Antarktika Dip Suyu'nun (AABW) azaldığını ve ısındığını açıkladı.

Araştırmacılar, dip suyunda gözlemlenen düşüşün atmosferdeki ısı ve karbonun okyanusta depolanmasına engel olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, dip suların seviyesinin son 30 yılda yüzde 20'den fazla düştüğünü vurgulayarak geri kalan 2 bin metreden daha derin suların diğer okyanuslara oranla 4 kat daha fazla ısındığını kaydetti.

Sulardaki azalmanın deniz buzu oluşumundaki düşüşten kaynaklandığı belirtilirken, normal şartlarda buzun yerini değiştirerek yeni buz oluşumuna imkan veren rüzgarların zayıfladığı, bunun da buz oluşumunu yavaşlattığı aktarıldı.

Güney Okyanusu'nun, Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan kaynaklı küresel ısınmanın yüzde 90'ını, fazla karbon salınımının ise 3'te 1'ini depoladığı biliniyor.