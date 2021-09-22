Litvanya'dan çağrı: Çin malı telefonları çöpe atın

Litvanya Savunma Bakanlığı, vatandaşlarına Çinli şirketlerin ürettiği cep telefonlarını satın almaktan kaçınmalarını ve ellerindekilerden kurtulmalarını tavsiye etti.

Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin’de üretilen akıllı telefonlarda "yerleşik sansür" özelliğinin bulunduğunu tespit ettiklerini iddia etti.

Bakanlık, bu kapsamda vatandaşlarına Çin’de üretilen akıllı telefonları satın almamalarını ve halihazırda bu cihazları kullananların da telefonları çöpe atmaları gerektiği uyarısını yaptı.

SANSÜR İDDİALARI VAR

Litvanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon devi Xiaomi tarafından üretilen ve Avrupa’da satışa sunulan akıllı telefonların ‘Özgür Tibet’, ‘Yaşasın Tayvan’ın bağımsızlığı’ veya ‘demokrasi hareketi’ gibi terimleri tespit etme ve sansürleme imkanına sahip olduğunu öne sürdü.

Savunma Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin raporunda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefonundaki yazılımın "Avrupa Birliği bölgesi" için kapatıldığı, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, Xiaomi marka telefonların Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği aktarıldı.

Xiaomi telefonların varsayılan internet tarayıcısı da dahil sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin şu anda Çincede 449 terim içerdiğini ve sürekli güncellendiğini ortaya koyan raporda "Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi ekipmanını kullanan tüm ülkeler için önemli." ifadelerine yer verildi.

ÇİNLİ TELEFONLARI SATIN ALMAYIN TAVSİYESİ

Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonları satın almamak ve zaten satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmaktır." dedi.

Çinli Huawei’nin P40 5G model akıllı telefonunda da ‘güvenlik açığı’ tespit edildiği, ancak OnePlus modelinde herhangi bir açığa rastlanmadığı belirtildi.

Huawei’nin Baltık temsilcisi, telefonlardaki kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığını söyledi. Xiaomi’den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.