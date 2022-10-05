Mars helikopteri Ingenuity, çöplerle mücadele ediyor

NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity'nin ayağına uzay çöpü takıldı. Bu durum, gezegende çöplerin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.

NASA başta olmak üzere bazı kurumlar, kızıl gezegen Mars'a çeşitli uzay araçları göndererek gezegeni inceleme altına aldı.

Ancak bu durum, tıpkı Dünya yörüngesinin uydu enkazlarıyla dolu olması gibi Mars'ta da çöp birikmesine neden oluyor.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikoptere çöp takıldı

Ingenuity, 24 Eylül'de Mars'taki 33'üncü uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalandığında, uzay aracı üzerindeki navigasyon kamerası NavCam, helikopterin ayağına beze benzeyen bir çöp takıldığını kayda aldı.

Yukarıdaki görüntünün sağ alt tarafında, helikopterin ayağına takılan çöp açık bir şekilde görülüyor. NASA, bu enkaz parçasının helikoptere herhangi bir hasar vermediğini söyledi.

Mars'taki çöpler tehlikeli olmaya başladı

Mars’ta insanların neden olduğu kirlenmenin birkaç kaynağı var. Öncelikle, Mars’a iniş yapan tüm uzay araçları arkalarında çöp bırakıyor.

Çalışma ömrünün sonuna gelmiş araçlar da Mars yüzeyinde kalarak atık oluşturuyor. Aynı zamanda başarısız iniş nedeniyle Mars yüzeyine çarpıp parçalanan araçları da unutmamak gerekiyor.

Mars yüzeyine çarpıp parçalanan uzay araçlarından kalan parçalar, Mars rüzgarları nedeniyle gezegenin her tarafına yayılıyor.

Bu parçalara ek olarak şu anda Mars yüzeyinde tek parça halinde duran, ancak çalışmayan dokuz uzay aracı daha var.