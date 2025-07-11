Mars'ın güneyinde binlerce kilometrelik nehir yatakları tespit edildi

Mars'ın yoğun kraterli güney yaylalarında binlerce kilometre uzunluğunda antik nehir yataklarının keşfedilmesi, Kızıl Gezegen'in geçmişine dair bildiklerimizi sorgulatıyor.

NASA yörünge araçlarından alınan yüksek çözünürlüklü görüntülerde, 3 milyar yıldan daha eski olduğuna inanılan yaklaşık 16 bin km uzunluğunda eski su yolları tespit edildi.

"SU OLMADIĞI DÜŞÜNÜLEN" BÖLGEDE SÜRPRİZ KEŞİF

Araştırmanın başındaki isim Adam Losekoot, bu keşfin en ilginç yanının, uzun süredir su olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı düşünülen bir bölgede (Noachis Terra) yapılması olduğunu belirtti.

Nehirlerin bu kadar geniş bir alana yayılmış olması, bölgede bir zamanlar düzenli yağmur veya kar yağışı gibi bölgesel bir su kaynağının var olması gerektiğini gösteriyor.

Bilim insanları, eski nehirlerin taşıdığı tortuların zamanla sertleşmesi ve etraflarındaki yumuşak zeminin aşınmasıyla oluşan ve "ters kanallar" olarak da bilinen çok sayıda kıvrımlı nehir sırtı buldu.

Bazıları bir milden daha geniş olan bu izler, bir zamanlar bölgede devasa bir nehir ağının var olduğunu kanıtlıyor.