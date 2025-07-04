Mars'ın şimdiye kadarki en büyük kayası açık artırmaya çıkıyor

Kızıl Gezegen'den kopup Dünya'ya ulaşan en büyük parça olarak tarihe geçen NWA 16788 isimli meteorit, koleksiyonerlerin ve bilim dünyasının ilgi odağı oldu.

Tam 24 kilogram ağırlığındaki bu dev uzay kayası, 16 Temmuz'da Sotheby's New York'ta düzenlenecek açık artırma ile yeni sahibini arayacak.

DÜNYADAKİ MARS PARÇALARININ EN BÜYÜĞÜ

Nijer'in Agadez bölgesinde Kasım 2023'te keşfedilen NWA 16788, bugüne dek Dünya'da bulunan yaklaşık 400 Mars meteoritinden çok daha büyük olmasıyla öne çıkıyor.

Sotheby's, bu "anıtsal örneğin" bulunan en büyük ikinci Mars parçasından neredeyse yüzde 70 daha büyük olduğunu belirterek nadirliğine vurgu yapıyor.

KIZIL GEZEGEN'DEN DÜNYA'YA UZANAN YOLCULUK

Yapılan bilimsel analizler, meteoritin şiddetli bir asteroit çarpması sonucu Mars yüzeyinden fırlatıldığını gösteriyor.

Çarpışmanın etkisiyle meteoritin bazı kısımlarının cama dönüştüğü ve yüzeyinde Dünya atmosferine girerken oluşan camsı bir kabuk bulunduğu belirtiliyor.

BİLİM DÜNYASINDAN SATIŞA TEPKİ

Bu eşsiz parçanın özel bir koleksiyona satılacak olması, bilim dünyasında bazı endişelere yol açtı.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Steve Brusatte gibi uzmanlar, böylesine nadir bir numunenin bilimsel incelemeler için bir müzeye bağışlanması gerektiğini savunuyor.

Brusatte, meteoritin kamu yararı yerine özel bir kasada kilitli kalmasının utanç verici olacağını dile getirdi.