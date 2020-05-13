Mars'taki suların yaşam için elverişli olmadığı ortaya çıktı

Mars'taki suların yaşam için elverişli olmadığı ortaya çıktı

Bilim insanları, Mars’taki tuzlu su çukurlarının dünya dışı yaşam için yuva görevi görmediğini belirledi.

Bilim insanları yıllardır Mars ile ilgili çalışmalarına devam ediyor ve bu çalışmaların büyük bir bölümü yaşam üzerinde yoğunlaşıyor.

Mars’ın soğuk ve son derece kuru iklimi, yüzeyindeki en küçük su zerresinin bile hemen donacağı veya buharlaşacağı anlamına geliyor.

Ancak Mars'taki suyun içinde tuz bulunsaydı, o zaman daha düşük donma sıcaklığına sahip olacak ve saf sudan daha yavaş buharlaşacaktı. Bu ihtimal, Mars'taki yaşam ihtimalini de güçlendirecekti.

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, tuzlu su çukurlarının yaşam için doğru koşullara sahip olup olmadığını anlamak amacıyla Mars atmosferini modelledi.

Araştırma sonucunda, bu tür tuzlu suların muhtemelen Mars’ın yüzeyinde yaygın olduğu, gezegenin yaklaşık yüzde 40'ının kararlı, tuzlu suya ev sahipliği yapabileceği ortaya çıktı.

YAŞAM İHTİMALİ YOK DENECEK KADAR AZ

Fakat araştırmacılar, bu suyun sıvı desteği için kullanılamayacak kadar soğuk olması gerektiğini belirledi. Buna göre su o kadar soğuktu ki yaşam için gereken en düşük teorik sıcaklığa ulaşamıyordu.





Güneybatı Araştırma Enstitüsü’nde görevli araştırma bilimcisi Alejandro Soto, “Dünya’daki ekstrem yaşamın bile sınırları var. Bazı tuzlardan oluşan tuzlu su, Mars yüzeyinin yüzde 40'ından fazlasında sıvı halde bulunabilir ama sadece mevsimsel olarak. Bu da Mars yılının yüzde 2'sine denk geliyor." ifadelerini kullandı.