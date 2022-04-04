Mart ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Mart ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, mart ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mart ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Özellikle Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan birçok modelin, 1 milyon puan barajını aştığı listeye gelin daha yakından bakalım.

LİDER NUBIA RED MAGIC 7 PRO

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Nubia Red Magic 7 Pro, 1 milyon 037 bin 315 skoruna ulaşarak birinci sıraya yerleşti.

16GB RAM ve 256GB depolama ile sınırları zorlayan telefon, rakiplerini geride bırakmayı başardı.





Dimensity 9000 ve Snapdragon 8 Gen 1 dışında başka bir işlemcinin yer almadığı tablonun devamında ise ikinci ve üçüncü sırada bir milyonu aşan puanlar ile Vivo’nun IQOO 9 ve IQOO 9 Pro modelleri yer alıyor.

EN İYİ 10 ANDROID TELEFON

AnTuTu'nun mart ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: