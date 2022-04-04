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- Mart ayının en iyi Android telefonları belli oldu
Mart ayının en iyi Android telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 14:14
- Güncelleme : 04.04.2022 - 14:17
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mart ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Özellikle Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan birçok modelin, 1 milyon puan barajını aştığı listeye gelin daha yakından bakalım.
LİDER NUBIA RED MAGIC 7 PRO
Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Nubia Red Magic 7 Pro, 1 milyon 037 bin 315 skoruna ulaşarak birinci sıraya yerleşti.
16GB RAM ve 256GB depolama ile sınırları zorlayan telefon, rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Dimensity 9000 ve Snapdragon 8 Gen 1 dışında başka bir işlemcinin yer almadığı tablonun devamında ise ikinci ve üçüncü sırada bir milyonu aşan puanlar ile Vivo’nun IQOO 9 ve IQOO 9 Pro modelleri yer alıyor.
EN İYİ 10 ANDROID TELEFON
AnTuTu'nun mart ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
- Nubia Red Magic 7 Pro: 1 milyon 037 bin 315
- Vivo IQOO 9: 1 milyon 012 bin 934
- Vivo IQOO 9 Pro: 1 milyon 011 bin 489
- Redmi K50 Pro: 994 bin 730
- Nubia Z40 Pro: 994 bin 461
- Oppo Find X5 Pro: 988 bin 937
- Xiaomi 12 Pro: 985 bin 373
- Realme GT2 Pro: 982 bin 460
- Motorola Edge X30: 981 bin 526
- Redmi K50 Gaming: 970 bin 655