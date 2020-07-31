Maskeler nedeniyle yüz tanıma sistemleri hatalı çalışıyor

ABD Ulusal Teknoloji Enstitüsü, yüz tanıma sistemlerinin maske kullanımının ardından yüzde 50'ye varan oranda hatalı çalışmaya başladığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok yerde maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu durum, her ne kadar insan sağlığı için son derece önemli olsa da yüz tanıma sistemleri bu durumdan pek de memnun değil.

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, maske kullanımının ardından en iyi yüz tanıma algoritmalarının bile yüksek hata oranları verdiğini duyurdu.

6 MİLYON GÖRÜNTÜ TARANDI

Genellikle akıllı telefonların kilidini açmak veya pasaportları kontrol etmek için kullanılan algoritma üzerinde yapılan testlerde, 89 algoritma üzerinden 6.2 milyon görüntü tarandı.

Yüz tanıma sistemleri genellikle her bin kişiden 3'ünü tanıyamazken, maske takıldığında başarısızlık oranı her 100 kişide beş kata kadar yükseldi.

Bu hata oranının 20 ila 50'ye kadar yükselebildiğini açıklayan araştırmacılar, maskenin burnu ne kadar kapattığının, şeklinin, deseninin ve renginin de bu oranı etkileyebildiğini söyledi.