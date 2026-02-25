Bir devrin sonu: Xiaomi, MIUI güncellemelerini tamamen sonlandırdı

Android dünyasının en popüler arayüzlerinden olan MIUI için yolun sonu geldi. HyperOS geçişiyle birlikte MIUI tabanlı cihazların fişi tamamen çekildi.

Çoğu cihaz yeni işletim sistemine geçerken giriş seviyesindeki Redmi A2 modeli, 2026 yılına kadar güncelleme almaya devam eden tek cihaz olarak kalmıştı.

Ancak resmi destek listesine göre bu cihazın da güncelleme ömrü, 24 Mart 2026 tarihinde tamamen sona eriyor.

GERÇEK MIUI DENEYİMİ ÇOKTAN BİTMİŞTİ

Redmi A2 modeli kağıt üzerinde MIUI 14 sürüm numarasını taşısa da aslında sadeleştirilmiş bir Android Go deneyimi sunuyordu.

Gerçek MIUI deneyimini yaşatan ve son güncellemeyi alan modeller ise Mart 2025'te ömrünü dolduran POCO M5s, Redmi 10C ve Redmi Note 10T olmuştu.

HYPEROS ÇAĞI BAŞLADI

Yıllar önce bağımsız bir özel Android ROM olarak doğup devasa bir ekosisteme dönüşen MIUI, milyonlarca kullanıcının mobil alışkanlıklarını şekillendirmişti.

Bu son güncellemelerin de kesilmesiyle birlikte efsanevi arayüze veda edilirken yeni HyperOS çağı resmen başlamış oldu.