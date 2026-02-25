Vivo, 12.000 mAh bataryalı bir telefonu test ediyor

Akıllı telefon pazarında dev bataryalı cihazların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son sızıntılara göre Vivo da rakiplerinin gerisinde kalmayarak 10.000 mAh ve üzeri bataryaya sahip yeni bir modeli test sürecine soktu.

SİLİKON KARBON PİL TEKNOLOJİSİ

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, test edilen cihaz 4,53V tek hücreli silikon karbon pil kullanıyor.

Bu pilin nominal kapasitesinin 10.000 mAh, tipik kapasitesinin ise 11.000 ile 12.000 mAh arasında olacağı belirtiliyor.

ORTA SEGMENT VEYA IQOO BEKLENTİSİ

Kapsamlı testlerden geçmesi gereken bu yenilikçi akıllı telefonun yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi henüz beklenmiyor.

Cihazın üst düzey bir amiral gemisi yerine orta segmentte veya markanın popüler iQOO serisi altında konumlandırılacağı tahmin ediliyor.

DEV BATARYALI TELEFON REKABETİ KIZIŞTI

Son aylarda akıllı telefon üreticileri arasında yüksek kapasiteli batarya yarışı hızla büyüdü.

Honor'un Win, Win RT ve Power2 modellerinin yanı sıra Realme P4 Power gibi cihazlar da 10.000 mAh ve üzeri kapasiteleriyle bu yeni pazar trendini destekliyor.