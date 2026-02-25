YouTube Premium Lite güncellendi: Arka planda oynatma ve indirme özellikleri ekleniyor

YouTube, Türkiye'de aylık 49,99 TL fiyat etiketiyle sunulan Premium Lite paketini yeni yeteneklerle güncelliyor.

Uygun fiyatlı bu alternatif sayesinde kullanıcılar, artık videoları arka planda oynatabilecek ve cihazlarına indirebilecek.

Aylık 79,99 TL'lik standart Premium aboneliğine göre daha ekonomik olan Lite paketi, büyük ölçüde reklamsız bir izleme deneyimi vadediyor.

Ancak YouTube Music içeriklerinde, platform arayüzünde ve bazı videolarda reklam gösterimi hala devam ediyor.

ARKA PLANDA OYNATMA KISITLAMASI KALKTI

Google'ın kısa süre önce ücretsiz kullanıcıların arka planda video oynatmasını engellemesinin ardından bu ayrıcalık artık Lite abonelerine de sunuluyor.

Yeni özelliklerle birlikte Premium Lite kullanıcıları, içeriklerin büyük bir kısmını cihazlarına indirerek internet bağlantısı olmadan izleyebilecek.

Kademeli olarak başlayan bu dağıtım, önümüzdeki haftalarda tüm abonelere ulaşacak.