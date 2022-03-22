Merkür'de 16 katrilyon ton elmas olduğu iddia edildi

Merkür'de 16 katrilyon ton elmas olduğu iddia edildi

Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün devasa bir elmas cenneti olabileceği söyleniyor.

Güneş sistemindeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, 88 Dünya günü süren yörünge süresiyle, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha hızlı hareket ediyor.

Ayrıca gezegenin neredeyse hiç atmosferinin olmaması, Merkür'ün yüzey sıcaklığını oldukça hızlı bir şekilde değiştiriyor.

Yeni yapılan bir aştırmaya göre, Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, oldukça yüklü miktarda elmasa ev sahipliği yapıyor olabilir.

KATRİLYONLARCA TON ELMAS

Webtekno'da yer alan habere göre, simülasyonlara dayanan araştırmada yoğun kraterlere sahip Merkür’de katrilyonlarca ton elmas olabileceği iddia ediliyor.

Merkür’ün saf bir karbon formu olan grafitle kaplı olduğunun ifade edildiği araştırmada, grafitin göktaşları, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar tarafından vurulduktan sonra elmasa dönüşmüş olabileceği söyleniyor.

Peki bu elmaslar gelecekte uzay madenciliği sayesinde çıkartılabilir mi? Söz konusu Merkür olunca, bu iş oldukça zor.

Yörünge mekaniği nedeniyle Merkür'ün etrafında yörüngede dolaşmak ve karaya inmek oldukça zor. Ancak yine de teorik olarak bu elmasların çıkartılması mümkün.

5 Aralık 2025'te Merkür'e ulaşacak ve gezegeni farklı dalga boylarında haritalayacak olan Avrupa Uzay Ajansı'nın BepiColumbo uzay aracı, Merkür'deki elmaslar hakkında daha fazla bilgi toplayabilir.