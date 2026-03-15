Meta yapay zeka çalışma modeli kapsamında çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak

Yapay zeka dönemine adım adım...

Dünya genelinde birçok teknoloji şirketi yapay zekayı aktif olarak kullanmaya başladı.

Bu şirketlerden biri de Instagram'ı da içinde barındıran Meta oldu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 20'Sİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Meta, yapay zekâ altyapısına yaptığı yüksek maliyetli yatırımları dengelemek ve yapay zekâ destekli çalışma modellerinin getireceği verimliliğe hazırlanmak amacıyla şirket çalışanlarının yüzde 20’sini veya daha fazlasını etkileyebilecek geniş kapsamlı işten çıkarmaları değerlendiriyor.

Kaynaklar, işten çıkarmaların ne zaman yapılacağına dair henüz bir tarih belirlenmediğini ve kesintilerin boyutunun da kesinleşmediğini söyledi.

Üst düzey yöneticilerin son dönemde planı bazı kıdemli yöneticilere ilettiği ve birimlerde nasıl küçülmeye gidilebileceğine dair hazırlık yapılmasını istediği belirtildi.

79 BİN ÇALIŞANLARI BULUNUYOR

Şirketin işten çıkarmaları çalışanların yaklaşık yüzde 20’si seviyesinde gerçekleştirmesi halinde bu, Meta’nın 2022 sonu ve 2023 başında 'verimlilik yılı' olarak adlandırdığı yeniden yapılanmadan bu yana en büyük kesinti olacak.

Şirketin son mali bildirimine göre Meta’nın 31 Aralık itibarıyla yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor.

DAHA ÖNCE 21 BİN KİŞİ ÇIKARILMIŞTI

Meta, Kasım 2022’de yaklaşık 11 bin çalışanını işten çıkarmış, bu da o dönemki iş gücünün yaklaşık %13’üne denk gelmişti.

Yaklaşık dört ay sonra ise 10 bin kişinin daha işine son verileceği açıklanmıştı.

Teknoloji sektöründe yaygın bir eğilim

Meta’nın planları, bu yıl özellikle teknoloji şirketlerinde görülen daha geniş bir eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirket yöneticileri, yapay zekâ sistemlerindeki hızlı gelişmenin daha küçük ekiplerle daha fazla iş yapılmasına olanak sağladığını vurguluyor.