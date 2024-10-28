Meta, yapay zeka haberciliği için Reuters ile anlaştı

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Meta'nın yapay zeka sohbet robotu, artık haberle ilgili soruları yanıtlarken Reuters haberlerine atıfta bulunabilecek.

İki şirket arasında imzalanan anlaşma, Meta'nın sohbet robotu yanıtları için Reuters içeriğini kullanmasına olanak tanıyacak.

Bu anlaşma, Meta için bir ilk olma özelliği taşıyor ve haber kuruluşlarının içeriklerini yapay zeka şirketlerine sağlamayı kabul ettiği bir dönemde önemli bir adım olarak görülüyor.

META AI, GÜNCEL OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Meta sözcüsü Jamie Radice, "Meta AI, haberlerle ilgili sorulara özetler ve Reuters içeriklerine bağlantılar ile yanıt verebiliyor." dedi.

Radice, birçok kişinin Meta AI'yı yaratıcı görevler, yeni konularda derinlemesine incelemeler veya "nasıl yapılır" yardımı için kullandığını, ancak bu ortaklığın güncel olaylar hakkında bilgi arayanlar için daha faydalı bir deneyim sağlamaya yardımcı olacağını belirtti.

REUTERS'TAN DOĞRULAMA GELDİ

Reuters sözcüsü Heather Carpenter da anlaşmayı doğruladı. Ancak, anlaşmanın şartları gizli tutuluyor.

Son bir yıldır The Atlantic, The Wall Street Journal ve Dotdash Meredith grubu da dahil olmak üzere birçok haber kuruluşu OpenAI ile lisans anlaşmaları imzaladı.

Bu anlaşmalar, yapay zeka şirketlerinin haber içeriklerine erişimini ve kullanımını artırıyor.

NEW YORK TIMES, HUKUK MÜCADELESİ YÜRÜTÜYOR

Ancak, tüm haber kuruluşları bu tür anlaşmalara sıcak bakmıyor. The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a karşı telif hakkı ihlali iddiasıyla hukuk mücadelesi yürütüyor.

Meta, bir yandan haber içeriği için ödeme yapmaya istekli görünürken, diğer yandan sosyal medyadaki içerikleri için haber yayıncılarına tazminat ödenmesini gerektirecek yasalara karşı çıkıyor.

Örneğin, Kanada'da yeni bir yasa nedeniyle Facebook ve Instagram'da haberlere erişim engellendi, çünkü Meta ödeme yapmak yerine platformlardaki tüm yayıncı hesaplarını ve bağlantıları engellemeyi tercih etti.