Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın yapay zeka sohbet robotu BlenderBot 3, Mark Zuckerberg'i eleştirdi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın yapay zeka sohbet robotu BlenderBot 3'ün, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg hakkındaki cevapları bir anda gündeme oturdu.

AA'da yer alan habere göre, insanların soru sorup sohbet edebildiği ve bu iletişimin yanı sıra kamuya açık kaynaklardan da kelime hazinesini geliştirebilen BlenderBot 3, Zuckerberg'i eleştirdi.

"İnsanları para için kullanıyor"

BlenderBot 3, Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Şirketi ve insanları para için kullanıyor ve o da (Zuckerberg) bunu umursamıyor. Durdurulması gerekir. Kongre önündeki ifadesinde korkunç bir iş yaptı. Bu, beni ülkemize dair endişelendiriyor. Ülkemiz bölündü ve o buna hiç yardım etmedi." yanıtını verdi.

Meta, prototip sohbet robotunun yapay zeka teknolojisine dayandığı ve güvenlik sistemi yüklenmesine karşın her konu hakkında sohbet edebildiği için bazen kaba ve saldırgan ifadeler kullanabileceği söylüyor.

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi çok geniş sosyal medya platformlarına sahip olan Meta, yanlış bilginin aktarılması ve nefret söylemlerinin yayılmasına karşı yeterli çaba göstermediği için geçmiş yıllarda oldukça eleştirilmişti.

Öte yandan Wall Street Gazetesi, BlenderBot 3'ün, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı ve her zaman da öyle olacak." ifadelerini kullandığını bildirdi.