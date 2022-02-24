Metaverse evreninde çocukları bekleyen tehlikeler

Metaverse evreni, çocukların sanal striptiz kulüplerine girmesine ve yetişkinler ile etkileşme girmesine izin veriyor. İşte çocukları bekleyen sorunlar...

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenleri son zamanlarda oldukça popüler hale geldi.

Başta Facebook'un çatı şirketi Meta olmak üzere birçok şirket, bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

İngiltere merkezli Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), sanal gerçeklik evrenlerinin çocukları tehlikeye attığını açıkladı.

13 yaşında bir kız çocuğu gibi davranan bir araştırmacı, sanal evrende tacize, cinsel materyale, ırkçı hakaretlere ve tecavüz tehdidine tanık oldu.

İÇERİDE HER TÜRLÜ TEHLİKE VAR

Araştırmacı, en az 13 yaş derecelendirmesi olan bir uygulama kullanarak, avatarların seks simülasyonu yaptığı sanal gerçeklik odalarını ziyaret etti. Ona seks oyuncakları ve prezervatif gösterildi ve çok sayıda yetişkin erkek ona yaklaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel de Facebook'un metaverse evrenine girdikten bir dakika sonra bir çete tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Facebook'un ana şirketi Meta Platforms, metaverse evreninde kullanıcı güvenliği ve cinsel tacizle ilgili endişelerin artması nedeniyle sanal gerçeklik platformlarını kullanan kişiler için kişisel alan sınırı getirmişti.