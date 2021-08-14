Microsoft, Amazon'un kazandığı 10 milyar dolarlık ihaleye itiraz etti

Microsoft, Amazon'un kazandığı 10 milyar dolarlık ihaleye itiraz etti

Yıllardır JEDI ihalesi yüzünden kavga eden Microsoft ve Amazon yine karşı karşıya geldi. Microsoft, Amazon'un kazandığı 10 milyar dolarlık NSA ihalesine itirazda bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılında 10 milyar dolarlık Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini Microsoft'a vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise; Amazon'un, haksız bir şekilde Microsoft'a verildiği iddiasıyla mahkemeye taşıdığı 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal etmişti.

YENİ TARTIŞMA BAŞLADI

JEDI ihalesi nedeniyle kavgalı olan iki şirket, şu anda WildandStormy adındaki yeni ihalenin tartışmasını veriyor. JEDI ihalesini Microsoft alırken, Amazon itiraz etmişti. Yeni devlet ihalesinde ise kazanan Amazon, itiraz eden Microsoft oldu.

Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) yapılacak projede Microsoft, ABD'nin en önde gelen kurumları arasındaki NSA'yı yeterince inceleme yapmamakla suçladı.

NSA'den yapılan açıklamada, "Ajans tepkilere uygun federal düzenlemer çerçevesinde cevap verecek." denildi.

Teknoloji dünyasının iki devinden Microsoft şu anda 2.1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Amazon’un piyasa değeri ise 1.6 trilyon doların üzerinde.