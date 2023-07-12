Microsoft, bazı Windows 11 sürümlerinin fişini çekiyor Microsoft’un mevcut güncel işletim sistemi olan Windows 11, bazı sürümlerine veda edecek. İşte desteği kesilecek Windows 11 sürümleri.

ensonhaber.com 2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10, yavaş yavaş yerini yeni işletim sistemi sürümüne bırakacak. Windows 11'in tanıtılmasının ardından yavaş yavaş Windows 10 desteğini kesmeye başlayan şirket, şimdi de Windows 11'in bazı sürümlerine destek vermeyeceğini açıkladı. Desteği kesilecek Windows sürümleri Halen daha orijinal Windows 11 versiyonu olan 21H2 sürümünü kullananlar için kullanım ömrü 10 Ekim 2023'te sona erecek. Bu tarihten sonra Microsoft artık hata düzeltmeleri, güvenlik güncelleştirmeleri ve yeni özellikler içeren güncellemeleri yayınlamayacak. Etkilenecek olan Windows 11 sürümleri şu şekilde: Windows 11 Home, sürüm 21H2 Windows 11 Pro, sürüm 21H2 Windows 11 Pro for Workstations, sürüm 21H2 Windows 11 Pro Education, sürüm 21H2