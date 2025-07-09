Microsoft duyurdu: Edge tarayıcısı artık yüzde 40 daha hızlı

Microsoft, popüler internet tarayıcısı Edge'in kullanıcı arayüzünde önemli bir performans artışı sağlayan yeni bir güncelleme yayınladı.

Şirket, yapılan iyileştirmeler sayesinde tarayıcıdaki Ayarlar ve Çalışma Alanları gibi 13 temel özelliğin yüklenme sürelerinin şubat ayından bu yana ortalama yüzde 40 oranında düştüğünü belirtti.

HIZIN ARKASINDAKİ GÜÇ: WEBUI2.0 MİMARİSİ

Bu önemli performans artışının arkasında, WebUI2.0 adı verilen yeni bir mimarinin uygulanması yatıyor.

Bu mimari, arayüz öğelerini başlatmak için gereken kod paketlerinin boyutunu ve JavaScript kod miktarını en aza indirerek tarayıcının daha hızlı ve duyarlı olmasını sağlıyor.

"NEREDEYSE ANINDA" AÇILAN ÖZELLİKLER

Microsoft yetkilisi Lisa Klink, bu iyileştirme ile en çok kullanılan tarayıcı özelliklerinin "neredeyse anında" göründüğünü ve bunun kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Şirket, önümüzdeki aylarda Baskı Önizleme ve Uzantılar gibi tarayıcının diğer bölümlerinde de benzer hız iyileştirmeleri yapmayı planlıyor.