Microsoft Flight Simulator 2024, PS5 için yayınlandı: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft’un uzun yıllardır simülasyon tutkunlarının vazgeçilmezi olan Flight Simulator serisi, tarihinde bir ilke imza atarak PlayStation ekosistemine giriş yaptı.

8 Aralık itibarıyla PlayStation 5 kullanıcıları için erişime açılan yapım, PC ve Xbox sürümlerindeki tüm özellikleri eksiksiz olarak sunuyor.

TÜRKİYE FİYATLARI VE PAKET SEÇENEKLERİ

PS Store üzerinde listelenen oyunun Standart sürümü 1.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, Deluxe sürüm için 2 bin 899 TL talep ediliyor.

Daha fazla içerik sunan Premium Deluxe paketi 3 bin 799 TL, serinin en kapsamlı versiyonu olan Aviator Edition ise 5 bin 800 TL fiyatla raflardaki yerini aldı.

PlayStation 5 sürümü, DualSense kontrolcüsünün adaptif tetik ve gelişmiş titreşim özelliklerini destekleyerek uçuş hissiyatını fiziksel olarak oyuncuya aktarıyor.

Gerçek zamanlı hava trafiği verileri ve fotogerçekçi dünya modellemeleriyle gelen yapım, simülasyon türünü çok daha geniş bir kitleye ulaştırıyor.