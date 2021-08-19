Microsoft, korsanla mücadele için Ethereum kullanacak

Microsoft, korsanla mücadele etmek için Ethereum blok zincirinde çalışan Argus ödül sistemini kullanmayı planlıyor.

Kripto paraların ve blok zinciri tabanlı koruma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte artık birçok şirket, korsanla mücadelede bu teknolojileri tercih ediyor.

Bu şirketlerden biri olan ABD'li yazılım devi Microsoft, Windows işletim sistemi ve Office programlarında dijital korsanlığı engellemek adına Ethereum blok zincir tabanlı Argus ödül sistemini kullanmayı planlıyor.

Söz konusu sistem, korsan içeriğin kaynağa kadar takip edilmesine olanak sağlayarak içerikleri sızdıran muhbirlerin tespit edilmesini kolaylaştıracak.

Ayrıca Argus, kullanıcıların parasal ödüller karşılığında yasa dışı içerik kullanımı vakalarını bildirmelerine olanak tanıyacak.

MICROSOFT'UN KORSANLA MÜCADELESİ

Microsoft, korsanlıkla mücadele konusunda oldukça sıkı önlemler alıyor. Şirket, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak çeşitli yazılım telif hakkı ihlallerini izleyen Business Software Alliance ile zaten birlikte çalışıyor. Üstelik bu şirketin, korsan içeriklerin bildirilmesini sağlayan bir ödül programı da var.

Ancak Microsoft, söz konusu ödül programının yeterince etkili olmadığını savunarak, Ethereum blok zincirinde çalışan Argus ödül sistemini kullanacak.

Argus sistemi ve dokümantasyonu, eylül sonunda yapılacak olan Uluslararası Güvenlik Sistemleri Sempozyumu'nda sunulacak.