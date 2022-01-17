Microsoft, Xbox One üretimini tamamen durdurdu

Microsoft, çip krizi nedeniyle eski nesil Xbox One konsolların üretimini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sony, çip krizi nedeniyle PS5 üretiminde sorunlar yaşadığını ve bu nedenle üretimi PS4'e kaydırdığını açıklamıştı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft ise Sony'nin tam tersi bir karar alarak eski nesil Xbox One üretimini tamamen durdurma kararı aldı.

Microsoft, Xbox Series X ve Series S üretimine odaklanmak için, önceki nesli temsil eden tüm Xbox One konsollarının üretimini resmi olarak durdurduğunu açıkladı.

MICROSOFT'UN KARARI SONY'YE YARADI

Sony'nin eski nesil konsol üretimini artırmasıyla, bu yıl yaklaşık bir milyon adet PS4'ün satışa çıkması bekleniyor. Ancak Microsoft'un Xbox One üretmeme kararı, PS4'ün karşısına bir rakip çıkmayacağı anlamına geliyor.

Öte yandan, işler yeni nesil konsollar için biraz daha farklı. Çünkü şu anda piyasada Xbox Series X ve S bulmak, PlayStation 5 bulmaktan daha kolay.

Bu nedenle, yeni nesil konsol üretimi söz konusu olduğunda, Microsoft'un Sony'den daha az etkilendiğini söylemeliyiz.