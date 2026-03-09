Milli Muharip Uçak KAAN’da kadın imzası

Türkiye’nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN projesinde dikkat çeken bir çalışma hayata geçirildi. Kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen bir uçak komponenti, konsept tasarımından nihai entegrasyonuna kadar tüm süreçlerde kadın çalışanların emeğiyle üretildi.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen özel projede, söz konusu parçanın tasarım, üretim, kalite kontrol ve montaj hazırlıkları dahil tüm aşamalarının kadın çalışanlar tarafından yürütüldüğü bildirildi. Üretilen komponent daha sonra KAAN-1 prototipine başarıyla entegre edildi.

TÜM SÜREÇ KADIN EKİP TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ

Savunma ve havacılık sanayisinde yüksek hassasiyet ve mühendislik disiplini gerektiren üretim süreçleri, bu projede tamamen kadın profesyoneller tarafından yönetildi.

Program faaliyetleri, tasarım geliştirme çalışmaları, üretim planlaması, imalat operasyonları, tolerans ve kalite kontrolleri ile nihai montaj ve entegrasyon hazırlıkları kadın çalışanların sorumluluğunda gerçekleştirildi.

SAVUNMA SANAYİİNDE KADINLARIN ARTAN ROLÜ

Projeyle birlikte yalnızca teknik bir üretim başarısına değil, aynı zamanda Türk kadınlarının savunma ve havacılık sektöründeki artan rolüne de dikkat çekildi.

Yüksek teknolojiye dayalı projelerde kadın istihdamının artırılmasının inovasyon kapasitesi, sürdürülebilirlik ve kurumsal gelişim açısından önemli olduğu vurgulanırken, KAAN projesinde görev alan kadın mühendis ve teknisyenlerin Türkiye’nin havacılık vizyonuna güçlü bir katkı sunduğu belirtildi.