Mobil uygulamalar, ilk çeyrekte yüzde 31 büyüdü

Adjust'ın Mobil Uygulama Trendleri Raporu'na göre, 2021'in ilk çeyreğinde mobil uygulamaların büyüme oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti.

Küresel uygulama pazarlaması analitiği platformu Adjust, her yıl yayınladığı Uygulama Trendleri Raporu'nu paylaştı.

Rapor, mobil uygulama büyümesinin 2021'de global olarak hızlanmaya devam ettiğini gösterdi.

Uygulama kurulumları, 2020'de tüm sektörlerde yıllık bazda yüzde 50 arttıktan sonra, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 31 artış gösterdi.

"REKABET KIZIŞIYOR"

Adjust Kurucu Ortağı ve CEO'su Paul H. Müller, "Mobil pazarlamacılar için yeni kullanıcılara ulaşma potansiyeli, tüm zamanların en yüksek seviyesinde, ancak bu beraberinde gittikçe kızışan bir rekabet de getiriyor.

2021'in önemli bir kısmı geride kalmışken ve iOS 14 yeni bir çağ başlatırken, pazarlamayı otomasyonla geliştirmenin önemi ve kullanıcıların yolculukları boyunca uygulama içinde nasıl davranışlar gösterdiklerini anlamanın önemi her zamankinden daha belirgin." açıklamasında bulundu.

OTURUM SAYISINDA DA ARTIŞ VAR

Fintech uygulamalarının oturumları 2020'de yüksek bir büyüme kaydetti, bu da dijital bankacılık ve ödeme uygulamalarına doğru önemli bir geçişi temsil ediyor. Oturumlar, yıllık bazda yüzde 85 arttı ve 2021'de şimdiden yüzde 35 artış gösteriyor.

Oyunlar ise 2020'de yeni zirveler gördü. Özellikle, hyper casual denilen oynaması sade ve basit oyunların kurulumları yüzde 43 arttı ve hyper casual dışı oyunlardaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti.