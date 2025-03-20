MSN'deki popüler müzik özelliği WhatsApp'a geliyor

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sosyal medya platformlarına benzer özellikler eklemeye devam ediyor.

Son olarak, kullanıcıların durum güncellemeleri üzerinden dinledikleri müzikleri paylaşabilecekleri bir özellik üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından tespit edilen bu özellik, Android'in beta sürümünde görüldü. Yakında tüm kullanıcılara sunulması beklenen bu özellik sayesinde, WhatsApp kullanıcıları, Spotify üzerinden dinledikleri şarkıları durum güncellemelerinde paylaşabilecekler.

SPOTIFY DESTEĞİ İLE MÜZİK KEYFİ

Yeni özellik, kullanıcıların dinledikleri şarkıların adını ve sanatçısını durum güncellemelerinde paylaşmalarına olanak tanıyor.

Kişiler, paylaşılan şarkıya tıklayarak doğrudan Spotify üzerinden şarkıyı dinleyebilecekler.

Şimdilik sadece Spotify desteği sunuluyor ancak ilerleyen dönemlerde diğer müzik platformlarının da entegre edilmesi bekleniyor.

Bu yeni özellik, MSN'in ikonik "Ne Dinliyorum" özelliğini hatırlatıyor. Geçmişte popüler olan bu özellik, kullanıcıların o an dinledikleri müziği arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanıyordu.

WhatsApp'ın bu özelliği, kullanıcılara nostaljik bir deneyim sunarken, aynı zamanda müzik paylaşımını daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor.

YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

WhatsApp'ın bu yeni özelliği şu anda test aşamasında bulunuyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.