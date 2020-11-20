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    NASA: 2024 yılına kadar Ay'a gitme ihtimalimiz çok düşük

    NASA, artan maliyetler nedeniyle Artemis programı kapsamında, 2024 yılına kadar Ay'a astronot göndermenin çok zor olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 14:06
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    NASA: 2024 yılına kadar Ay'a gitme ihtimalimiz çok düşük

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

    NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

    HEDEF AY'A İNMEK

    NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    NASA: 2024 yılına kadar Ay a gitme ihtimalimiz çok düşük #1

    NASA: ARTEMİS GÖREVİ TEHLİKEYE GİRDİ

    NASA, zamanında yetişemeyecek teknolojiler ve bütçe sıkıntısı nedeniyle, 2024 yılında Ay'a astronot gönderme ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı.

    NASA başkanı Jim Bridenstine, geçtiğimiz eylül ayında, Artemis görevi için tam 28 milyar dolarlık bütçe gerektiğini açıklamıştı. Bu bütçenin 3,2 milyar dolarlık kısmı ise Ay'a inecek araç için kullanılacaktı.

    ABD Senatosu ise 3,2 milyar dolarlık araç bütçesinin 1 milyar dolarını uygun gördü. Bu nedenle Artemis görevi tehlikeye girdi.

    ROKET DE YETİŞEMEYECEK

    NASA'nın astronotları Dünya'dan Ay'a taşıyacak SLS roketinde de gecikmeler yaşandı. İlk olarak geçtiğimiz yıllarda test edilmesi beklenen roket, yıllar geçmesine rağmen hala yapım aşamasından çıkamadı.

    artemis

    TRUMP TARİHİ ÖNE ÇEKMİŞTİ

    Aslına bakacak olursak NASA, Ay'a astronot göndermeyi içeren Artemis görevi için 2028 yılını hedef göstermişti. Ancak Donald Trump, bu yıl göreve seçileceğini düşünmüş ve görevin kendi döneminde gerçekleşmesini sağlamak için bu tarihi 2024 yılına çekmişti.

    Başkan seçilen Joe Biden ise NASA'nın Ay ve Mars çalışmalarını destekleyeceğini açıklasa da Artemis görevi için herhangi bir tarih vermedi.

    Özetleyecek olursak NASA, hem yüksek maliyetler hem de çeşitli gecikmeler nedeniyle Artemis görevini 2024 yılına kadar yetiştiremeyecek. Uzay ajansının yeniden 2028'i hedef göstermesi bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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