Samsung Galaxy S26 kullanıcılarına müjde: Bulanık çekme sorunu giderildi

Samsung Galaxy S26 Ultra kullanıcılarının bir süredir şikayet ettiği 3x yakınlaştırma kamerasındaki bulanıklık problemi nihayet çözüme kavuştu.

Kullanıcı raporlarını dikkate alan teknoloji devi, cihaz için yayınlanan son güvenlik yamasıyla bu can sıkıcı hatayı tamamen ortadan kaldırdı.

YENİ GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Resmi topluluk moderatöründen alınan bilgilere göre nisan ayı güvenlik yaması, sistemsel açıkları kapatmanın yanı sıra kameradaki bu garip odaklanma hatasını da onarıyor.

Kullanıcılar, ayarlar menüsündeki yazılım güncellemesi bölümünden yeni sürümü indirip cihazlarını yeniden başlatarak bu sorundan kurtulabiliyor.

DÜŞÜK IŞIK PERFORMANSINDA ARTIŞ VAR

Samsung, yeni amiral gemisi modelinin kamera donanımında devasa değişiklikler yapmasa da diyafram açıklıklarında bazı önemli iyileştirmelere imza attı.

Ana kamera ve telefoto lenste sunulan daha geniş diyafram açıklıkları, cihazın daha fazla ışık yakalayarak düşük ışık performansını artırmasına olanak tanıyor.