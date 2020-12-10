NASA, Ay'a gidecek 18 kişilik astronot ekibini açıkladı

NASA, Artemis programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini yayınladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

HEDEF AY'A İNMEK

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

ASTRONOT EKİBİ AÇIKLANDI

NASA, insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin isimlerini duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamada, 2024’te Ay'ın yüzeyinde yürüyecek ilk kadın astronotun da ismi paylaşıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanan kadroda 9’u kadın 9’u erkek olmak üzere toplam 18 astronot bulunuyor.

Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı, ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı. Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.





AY'A GİDECEK 18 KİŞİLİK EKİP

NASA tarafından açıklanan astronotların isimleri şöyle sıralandı:

Joseph Acaba

Kayla Barron

Raja Chari

Matthew Dominick

Victor Glover

Warren Hoburg,

Jonny Kim

Christina Koch

Kjell Lindgren

Nicole A Mann

Anne McClain

Jessica Meir

Jasmin Moghbeli

Kate Rubins

Frank Rubio

Scott Tingle

Jessica Watkins

Stephanie Wilson

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