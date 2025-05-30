NASA duyurdu: Güneş fırtınaları Starlink uydularını öldürüyor

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NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Denny Oliveira tarafından yürütülen son bir araştırma, Güneş'in artan aktivitesinin yörüngedeki uydular, özellikle de SpaceX'in binlerce Starlink uydusu üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu gösterdi.

Jeomanyetik fırtınaların uydulardaki sürtünmeyi artırarak Dünya atmosferine yeniden girişlerini hızlandırdığı belirlendi.

GÜNEŞ FIRTINASI STARLINK UYDULARININ ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Güneş'in 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesi olan solar maksimum dönemlerinde yoğunlaşan Güneş patlamaları, Dünya atmosferini ısıtıp genişleten jeomanyetik fırtınalar yaratıyor. Araştırmaya göre bu fırtınalar, uyduların yörünge ömrünü 10 güne kadar azaltabiliyor.

Bu etki, en son 2024'ün sonlarında Oliveira ve ekibinin Starlink uyduları üzerindeki incelemeleriyle gözlemlendi.

Artan güneş fırtınası aktivitesi, alçak yörünge uyduları için önemli bir faktör haline geliyor.

SpaceX'in yörüngede 7 binden fazla Starlink uydusu bulunuyor ve bu sayının 30 binin üzerine çıkması hedefleniyor; ancak uydu sayısı arttıkça atmosfere geri dönüşler de artıyor.

2020-2024 yılları arasında toplam 523 Starlink uydusunun atmosfere yeniden girdiği ve burada yanacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Oliveira, jeomanyetik fırtınalar sırasında uyduların beklenenden çok daha hızlı bir şekilde atmosfere girdiğini vurguladı.

Örneğin, 37 Starlink uydusunun fırlatmadan sadece beş gün sonra, normalde 15 günden fazla süren bir sürede, atmosfere geri döndüğü kaydedildi.

Hızlandırılmış yeniden girişler, SpaceX gibi operatörlerin işlevsiz uyduları yörüngeden daha çabuk temizlemesine yardımcı olabilse de bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Uyduların atmosfere daha hızlı girmesi, bazılarının tamamen yanamadan yeryüzüne ulaşma potansiyelini artırıyor.

Ağustos 2024'te Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki bir çiftlikte 2,5 kg ağırlığında bir Starlink uydu parçasının bulunması, bu riskin somut bir örneği oldu.

Bu olay, bir Starlink uydusunun atmosfere yeniden girişten sağ çıktığı doğrulanmış tek vaka olarak kayıtlara geçti.