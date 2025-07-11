NASA duyurdu: Stadyum büyüklüğündeki göktaşı yaklaşıyor

Yaklaşık 360 metre genişliğinde, stadyum büyüklüğünde dev bir asteroit, bugün gezegenimizin yakınından geçecek.

NASA, 2005 VO5 adı verilen gök cisminin, saatte yaklaşık 52 bin kilometre hızla ilerlediğini ve en yakın geçişini 3,78 milyon kilometre mesafeden yapacağını belirtti.

TEHLİKELİ OLARAK SINIFLANDIRILMADI

NASA, boyutuna rağmen bu geçişin gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamadığını doğruladı.

Ancak uzmanlar, yörüngelerindeki en ufak bir değişikliğin bile gelecekteki rotalarını etkileyebileceği için bu tür nesneleri izlemenin kritik önem taşıdığını düşünüyor.

GEZEGEN SAVUNMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

NASA ve diğer uzay ajansları da 2005 VO5 asteroidini yakından takip ediyor. Bu tür gözlemler, 2029'da beklenen çok daha büyük bir asteroit olan Apophis gibi potansiyel uzay tehditlerine karşı daha iyi hazırlanmak için uluslararası bir çabanın parçası.